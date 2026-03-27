ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 94 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Erstbewertung des vierten Geschäftsquartals. Enttäuschend sei aber der Ausblick. Der Eventvermarkter habe Pläne, doch entscheidend sei deren Ausführung. Investitionen seien erforderlich, doch über deren Höhe sei bisher noch nichts bekannt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:29 / UTC

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