ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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