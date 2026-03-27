APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt zum Jahresende auf neuen Rekord von 246,4 Mrd.

Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 6,8% Wachstum  
heimischer Fonds im vergangenen Jahr. 

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie  
eine insgesamt 
freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den 
österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres 
2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset 
Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von 
österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern 
aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8 
% oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im 
Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9 
Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025 
Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1 
Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto 
Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05 
Milliarden neue Mittel zu. 

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas 
stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die 
Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw. 
nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten 
Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190 
Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die 
häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien 
"Nachhaltig", "Ethik" und "ESG". 

Verwaltetes 
Vermögen Ende Q4   Ggü.     Ggü.     Netto-      Netto- 
(in Mrd. Eu         Vq.     Vj.     flüsse Q4   flüsse GJ 
(Mrd. )    (Mrd. ) 

Investmentfonds 
gesamt           246,4    +2,5%    +6,8%    +1,474    +6,053 

Davon: 

-Mischfonds      110,5    +2,0%    +4,6%    -0,153    -0,048 

-Rentenfonds     66,9     +1,5%    +6,2%    +1,236    +3,114 

-Aktienfonds     54,7     +5,0%     +16%    +0,580    +3,900 

-Immobilienfonds 7,06     -3,4%    -12%    -0,183     -0,901 

Davon 
Nachhaltigkeits- 
fonds:           123,6    +3,4%    +7,8%    +0,135    +1,746 

-"Hellgrün" 
(Art. 8)         121,2    +3,4%    +8,0%    +0,251    +2,015 

-"Dunkelgrün" 
(Art. 9)         2,38    -1,0%     -2,6%    -0,115    -0,269 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0067    2026-03-27/11:32
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News