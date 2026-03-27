Auch Bundesrat billigt Asylpakt GEAS - Pläne für Zentren im In- und Ausland

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Das Asyl- und Migrationspaket GEAS hat mit dem Bundesrat die letzte gesetzliche Hürde genommen und soll das Herzstück einer schärferen Migrationspolitik in ganz Europa werden. Der Beschluss der Länderkammer folgte am Freitag auf das Ja des Bundestages, der nach längerer Debatte in der Koalition im ‌Februar zugestimmt hatte. Das Gesetz soll das deutsche Recht an das 2024 in der EU beschlossene Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) anpassen. Die deutschen Regelungen nutzen im Sinne der von ⁠der Bundesregierung ausgerufenen ⁠Migrationswende Spielräume im Gesetzesrahmen aus. Auch auf EU-Ebene sind bereits weitere Verschärfungen angelaufen, die an GEAS angedockt werden.

Kern der EU-Reform sind einheitliche und beschleunigte Asylverfahren direkt an den Außengrenzen. Asylanträge sollen künftig bereits vor der Einreise geprüft und Entscheidungen innerhalb weniger Wochen getroffen werden. Die Bundesregierung verspricht sich davon mehr Klarheit für Schutzsuchende und eine Entlastung der ‌Verwaltung. Ein unabhängiger Kontrollmechanismus soll die Einhaltung der Menschenrechte ‌sicherstellen.

Das deutsche Umsetzungsgesetz geht in einigen Punkten über die EU-Vorgaben hinaus. So können die Bundesländer ab dem 12. Juni 2026 sogenannte Sekundärmigrationszentren (Dublin-Zentren) einrichten. Dort sollen Antragsteller untergebracht werden, die bereits in einem ⁠anderen EU-Staat Schutz erhalten haben, um sie dorthin zurückzuführen. Zudem wird die Möglichkeit von Asylverfahren ‌direkt am Flughafen ausgeweitet. Das Gesetz sieht ⁠auch vor, dass Asylsuchende künftig bereits nach drei Monaten eine Arbeit aufnehmen dürfen.

Parallel zur Umsetzung der Asylreform treibt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) Pläne für den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern voran. Dabei sollen Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union eine zentrale Rolle ‌spielen: "Kein Durchwinken, sondern Durchgreifen muss das Motto auch ⁠dieser Politik sein", hatte Dobrindt am Donnerstag ⁠gesagt. Am gleichen Tag hatte das EU-Parlament die rechtliche Grundlage dafür mit einer Rückkehrverordnung als ein erweiterter Teil von GEAS geschaffen. Eine Gruppe von fünf EU-Staaten, zu der neben Deutschland und den Niederlanden auch Dänemark, Österreich und Griechenland gehören, arbeite mit Hochdruck daran, bis zum Jahresende Vereinbarungen mit Drittländern zu erreichen. In diesen Zentren sollen Menschen untergebracht werden, deren Asylantrag in der EU rechtskräftig abgelehnt wurde, die aber nicht in ihre Heimat zurückgeführt werden können. Dobrindt betonte, dass die EU-Kommission in die Pläne ⁠eingebunden sei, die Initiative jedoch von den Nationalstaaten ausgehe.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)