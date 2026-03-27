Bahn-Chefin: Sanierungskonzept für Güterverkehrssparte wird Erfolge bringen

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die Deutsche Bahn[DBN.Ul] rechnet mit einem erfolgreichen Umbau ihrer krisengeplagten Güterverkehrssparte. "Ich fürchte nicht, dass die Cargo-Sanierung scheitern wird", sagte Konzernchefin Evelyn Palla am Freitag in Berlin. Das Umbaukonzept sei gut. Trotzdem bleibe das Geschäftsfeld eine Herausforderung. Es könne Erfolge ‌geben, wenn der geplante Umbau jetzt durchgezogen werde.

Die Frachttochter wies für das Gesamtjahr 2025 einen operativen Verlust (Ebit) von sieben Millionen Euro aus. 2024 waren ⁠es noch ⁠minus 357 Millionen Euro. Der neue Cargo-Chef Bernhard Osburg sagte, von der Ergebnisverbesserung sei in etwa die Hälfte auf operative Fortschritte zurückzuführen, der Rest auf Sondereffekte wie den Verkauf von Loks. Insgesamt wurden fast 15 Prozent weniger Güter 2025 befördert, defizitäre Geschäftsteile dabei eingestellt.

Osburg will das Geschäft stärker europäisch ausrichten. ‌Außerdem soll ein großangelegter Stellenabbau den Marktführer DB ‌Cargo bei den Kosten wettbewerbsfähiger machen. Die Güterverkehrssparte hat insgesamt rund 25.000 Beschäftigte, davon 14.000 in Deutschland. Von den hiesigen Aktivitäten sollen 6200 Stellen bis Ende des ⁠Jahrzehnts wegfallen. Osburg sagte, er sei zuversichtlich, sich "Richtung Mai" mit den Arbeitnehmervertretern einigen ‌zu können.

Auf Druck der EU-Kommission, die ⁠übermäßige staatliche Subventionen verhindern will, ist DB Cargo verpflichtet, bis Ende 2026 profitabel zu werden. Denn der Mutterkonzern darf die Verluste der Tochter nicht mehr ausgleichen. Notfalls droht eine Abwicklung.

Osburg ergänzte, es gebe durch ‌den Nahost-Krieg bisher keine negativen Effekte ⁠in den Auftragseingängen. Ökonomen rechnen wegen des ⁠Konflikts weltweit mit weniger Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation.

An dem kostenintensiven Einzelwagenverkehr will Osburg festhalten. Dieser sei strategisch wichtig für die deutsche Industrie und auch die Verteidigungsfähigkeit des Landes. Es solle aber eine Fokussierung auf weniger Standorte zur Zugbildung geben. Ohne staatliche Förderung des Bundes werde es nicht gehen. Diese sollte stärker auf die tatsächlich gefahrene Leistung ausgerichtet werden. In dem defizitären Geschäftsfeld werden einzelne Güterwaggons bei Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen ⁠zu Zügen zusammengestellt.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)