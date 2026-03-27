Bahn trennt sich nach vier Monaten von Finanzchefin Dohm

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Die Deutsche Bahn trennt sich nach nicht einmal vier Monaten von Finanzchefin Karin Dohm. Beide Seiten hätten sich in Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt, ‌teilte der Staatskonzern am Donnerstagabend in Berlin mit. "Diese Entscheidung erfolgt ausdrücklich nicht aufgrund der in der Öffentlichkeit diskutierten ⁠Vorwürfe ⁠oder Mutmaßungen, mit denen der Aufsichtsrat sich eingehend befasst hat. Vor dem Hintergrund dieser Befassung besteht kein Anlass für einen Vertrauensentzug. Zweifel an der fachlichen Qualifikation, Integrität oder ordnungsgemäßen Amtsführung von Frau Dohm bestehen nicht."

Dohm hatte ihren ‌Posten im Bahn-Tower am 1. Dezember ‌angetreten. Zuvor war sie Finanzchefin bei der Baumarktkette Hornbach und früher lange für die Deutsche Bank tätig. Die Bahn ⁠betonte, es habe unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung ihrer ‌Funktion sowie Fragen der Unternehmensentwicklung ⁠gegeben. Laut "Süddeutscher Zeitung", die bereits im Februar über die bevorstehende Trennung berichtet hatte, hatte Dohm den Konzernbetriebsrat gegen sich aufgebracht.

Am Freitag will die Bahn ihre ‌Bilanz für 2025 vorstellen ⁠und einen Ausblick auf das ⁠laufende Jahr geben. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuletzt bereits gemeldet, dass der chronisch unpünktliche Fernverkehr den Staatskonzern mit Abschreibungen tief in die roten Zahlen gedrückt hat. Unter dem Strich liegt das Minus der Bahn für 2025 demnach bei insgesamt 2,3 Milliarden Euro und damit noch höher als 2024.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)