Bangalore, ⁠27. Mrz (Reuters) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle kommt einem Zeitungsbericht zufolge beim Verkauf einer Beteiligung an seinem Wassergeschäft voran. ‌Die Finanzinvestoren CD&R, KKR und PAI hätten die nächste Bieterrunde für den ⁠Einstieg beim ⁠Portfolio mit Marken wie Perrier und San Pellegrino erreicht, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf Insider. Auch Platinum Equity habe ‌Interesse an dem Geschäft ‌bekundet. Der Verkauf des Anteils von 50 Prozent könnte den Bereich mit ⁠rund fünf Milliarden Euro bewerten.

Die genannten Unternehmen ‌lehnten eine Stellungnahme ⁠ab oder waren zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Mai ‌berichtet, dass ⁠Nestle die Bank Rothschild ⁠als Berater für den Verkauf der Wassersparte engagiert hat und einen Anteil an dem Geschäft behalten will.

(Bericht von Bipasha Dey; bearbeitet von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)