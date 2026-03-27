Credit Derivatives Determinations Committees Mitgliedschaftsanträge für 2026

DC Administration Services, Inc. (DCAS) möchte alle interessierten Mitglieder der ISDA einladen, sich für eine Position als Mitglied des Credit Derivatives Determinations Committees zu bewerben. Für jede der relevanten Regionen gibt es ein eigenes Determinations Committee. Mitglieder der ISDA können eine Mitgliedschaft entweder als Händlermitglied des Determinations Committee oder als Nicht-Händlermitglied des Determinations Committee (je nach Fall) beantragen.

Parteien, die sich für eine solche Position bewerben möchten, sollten entweder ein ausgefülltes Teilnahmeformular für Händler (für ein potenzielles Händler-Mitglied) oder ein ausgefülltes Teilnahmeformular für Nicht-Händler-Komitees (für ein potenzielles Nicht-Händler-Mitglied) sorgfältig prüfen und bis Freitag, den 3. April 2026, 17:00 Uhr (Ortszeit New York) einreichen. CCPs können auch einen Antrag auf Teilnahme als CCP-Mitglied stellen, indem sie ein Schreiben der teilnehmenden CCP-Institution einreichen.

Weitere Informationen zum Verfahren sowie das Formular für das entsprechende Schreiben finden Sie unter https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

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Orlando Figueroa, orlando.figueroa@citadelspv.com