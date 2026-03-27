DAX® - Das Osterphänomen!

Schon André Kostolany wusste, dass die Kapitalmärkte zu 90 % von psychologischen Einflussfaktoren bestimmt werden. Diese Feststellung dient als Erklärungsansatz einer Marktanomalie im Vorfeld wichtiger Feiertage. Analog zur viel bekannteren Weihnachtsrally neigen die Aktienmärkte auch in der Woche vor Ostern zur Stärke. Begründen lässt sich der saisonale Rückenwind mit der guten Stimmung aufgrund der Feiertage, die sich wiederum in steigenden Börsennotierungen niederschlägt. Seit 1988 haben die deutschen „blue chips“ in der Karwoche im Durchschnitt um 1,06 % zugelegt. Für den S&P 500® steht in der längeren Historie seit den 1970er-Jahren ein durchschnittlicher Kurszuwachs von 0,69 % zu Buche. Damit wird die Durchschnittsperformance aller Wochen jeweils deutlich in den Schatten gestellt. Gleichzeitig fällt die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen in der Osterwoche mit jeweils 68 % bzw. 66 % (DAX® und S&P 500®) absolut überzeugend aus. Innerhalb der Osterwoche möchten wir den Gründonnerstag als besonders positiven Handelstag hervorheben. Dies gilt sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks. In der aktuellen Marktphase können die Aktienmärkte jede saisonale Unterstützung sehr gut gebrauchen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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