Dax dürfte höher starten - Trump verlängert Iran-Ultimatum

Frankfurt, ⁠27. Mrz (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Für Erleichterung sorgt zum Wochenschluss, dass US-Präsident Donald Trump ‌die angedrohten Angriffe auf Energieanlagen im Iran nach eigenen Angaben für weitere zehn Tage ausgesetzt hat. ⁠Am ⁠Donnerstag hatten steigende Ölpreise infolge des Nahost-Kriegs die Aktienmärkte belastet. Dax und EuroStoxx50 rutschten um je 1,5 Prozent ab. Der deutsche Leitindex schloss bei 22.612 Zählern. Auch an der Wall ‌Street ging es deutlich bergab.

Zum ‌Wochenschluss gaben die Preise für Öl leicht nach. Das Nordseeöl Brent und US-Öl WTI verbilligten sich ⁠zeitweise um rund 2,5 Prozent auf 105,09 beziehungsweise ‌92,08 Dollar je Fass. ⁠Am Donnerstag hatten schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges die Preise noch um rund fünf Prozent nach oben getrieben.

Bei ‌den Unternehmen legen ⁠unter anderem der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich ⁠Geschäftszahlen vor, ebenso der Autovermieter Sixt und der IT-Dienstleister GFT Technologies. Relevante Konjunkturindikatoren stehen im Tagesverlauf nicht an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 22.612,97

EuroStoxx50 5.565,93

EuroStoxx50-Future 5.492,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 45.960,11 -1,0%

Nasdaq

S&P 500 6.477,16 -1,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 53.495,31 -0,2%

Shanghai 3.912,50 +0,6%

Hang Seng 24.997,67 +0,6%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)