Dax rutscht vor dem Wochenende weiter ab

Dax-Widerstand 22.800 23.100 Dax-Unterstützung 22.000 21.850

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern Abend im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich deutlich erholen. Von dieser Erholung ist heute morgen allerdings dann wenig zu sehen gewesen - der Dax rutscht erneut unter 22.400 Punkte ab und verliert aktuell weiter 1,22 Prozent auf 22.3340 Punkte.

Dax-Ausblick:

Im Iran-Konflikt wird aktuell sowohl mit verbalen Nebelkerzen als auch weiterhin mit echten Raketen geschossen. Die Situation und der weitere Fortgang des Krieges bleibt aktuell weiterhin völlig unklar - kein gutes Umfeld um Risiken in die eine oder andere Richtung einzugehen. Entsprechend steht die gestrige Einschätzung unverändert.

Mit dem Scheitern knapp unterhalb der Widerstandszone im Bereich um 23.200 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands im Stundenchart nun wieder abwärts. Auf Grund der weiterhin sehr angespannten Situation im Nahen Osten bleibt es schwierig, den Dax aus rein charttechnischer Sicht zu beurteilen. Jede entsprechende Schlagzeile zum Iran-Krieg hat das Potenzial, den Index um mehrere hundert Punkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen. In manchen Situationen ist der beste Trade, keine Position zu haben. Aktuell ist so eine.