Dax startet schwächer - Iran-Krieg bleibt Belastungsfaktor

Frankfurt, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Die ungewisse Lage in Nahost hat dem Dax am Freitag zugesetzt. Der deutsche Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 22.470 Punkte. Trotz einer Verlängerung des Iran-Ultimatums von US-Präsident Donald ‌Trump zweifelten Anleger daran, dass es zu einem baldigen Kriegsende kommen könnte. Es sei fraglich, ob die Verhandlungen ⁠wegen ⁠der sehr unterschiedlichen Positionen und harten Forderungen beider Seiten zeitnah zu einer Lösung führten, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.

Trump hat die angedrohten Angriffe auf Energieanlagen im Iran nach eigenen Angaben für zehn weitere ‌Tage ausgesetzt. Zudem sagte er, die ‌Gespräche mit der Regierung in Teheran liefen sehr gut. Die Skepsis bezüglich einer möglichen Lösung in dem Konflikt spiegelte ⁠sich auch im Ölpreis wider. Nach einem leichten Preisrücksetzer zogen ‌die Notierungen für das Nordseeöl ⁠Brent und die US-Sorte WTI am Morgen wieder an. Sie legten um gut ein Prozent auf 109,36 beziehungsweise 95,47 Dollar je Fass zu.

Zu den ‌größten Verlierern im Dax ⁠zählten Siemens Energy und Infineon ⁠mit einem Abschlag von mehr als einem Prozent. Die Papiere von SAP legten dagegen 1,2 Prozent zu. Im MDax gaben die Aktien von Jungheinrich um bis zu 4,4 Prozent nach. Der Gabelstapler-Hersteller hat unter anderem wegen der Veräußerung seiner Russland-Tochter im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftige Gewinneinbußen verzeichnet.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)