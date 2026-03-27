dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: CTS Eventim enttäuscht mit Prognose - Aktie stürzt ab

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat mit einer verhaltenen Prognose für 2026 seine Investoren verprellt. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg rechnet bei Umsatz und operativem Gewinn nach zuletzt deutlichen Zuwächsen nur mit einem leichten Anstieg. Widersprüchliche Aussagen in Geschäftsbericht und Pressemitteilung sorgten zusätzlich für Verwirrung. Doch Analysten hatten ohnehin deutlichere Steigerungen erwartet. Die im MDax notierte Aktie schmierte am Freitag ab.

ROUNDUP: Jungheinrich trotz Konjunkturschwäche zuversichtlich - Aktie gibt nach

HAMBURG - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat im vergangenen Jahr trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds Auftragseingang und Umsatz gesteigert, operativ aber wegen Sondereffekten deutlich weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich. So wird der Auftragseingang bei 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro gesehen, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Voraussetzung sei jedoch, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen nicht verändern und die Lieferketten stabil bleiben.

ROUNDUP 2: Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal - Streiks abgewendet

FRANKFURT - Bei der Lufthansa sind Streiks einer weiteren Berufsgruppe abgewendet. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi einigten sich auf einen neuen Tarifabschluss für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten. Danach erhalten die Mitarbeiter Gehaltssteigerungen von insgesamt rund 4,6 Prozent in zwei Stufen, wie beide Seiten mitteilten.

ROUNDUP 2: Wüstenrot & Württembergische steigert Gewinn deutlich

KORNWESTHEIM - Wegen deutlich weniger Schäden im Versicherungsgeschäft hat der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) seinen Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte Vorstandschef Jürgen Junker in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Es sei ein eindeutig starkes Ergebnis erzielt worden. "Wir sind damit nach dem durch Unwetterereignisse belasteten Jahr 2024 zurück auf unserem nachhaltigen Kurs."

SAP will US-Softwarefirma Reltio übernehmen

WALLDORF/REDWOOD CITY - Der Softwarehersteller SAP kauft in den USA zu. Das Dax-Unternehmen hat einen Vertrag zum Kauf des Anbieters für Datenmanagement-Software Reltio unterzeichnet, wie SAP am Freitag in Walldorf und Redwood City mitteilte. Der Zukauf soll die SAP Business Data Cloud stärken und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für KI-Anwendungen aufzubereiten. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.

Secunet beschließt neue Dividendenpolitik - Dividende 2025 niedriger

ESSEN - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat eine neue Dividendenpolitik beschlossen und will entsprechend für 2025 eine niedrigere Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 15 Cent niedrigere Dividende von 2,58 Euro erhalten, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Dies entspreche circa 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern.

Pernod Ricard und Jack-Daniels-Hersteller Brown-Forman erwägen Fusion

PARIS/LOUISVILLE - Pernod Ricard und der Jack-Daniels-Hersteller Brown-Forman führen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss, um sich in einem schwächeren Spirituosenmarkt besser aufzustellen. Beide Unternehmen bestätigten entsprechende Gespräche. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen darüber berichtet.

Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit weiterem Milliarden-Kauf

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seine Shopping-Tour fort: Für bis zu zwei Milliarden US-Dollar will der Basler Pharmakonzern das US-Biotechunternehmen Excellergy übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mit der geplanten Übernahme stärkt Novartis die Immunologie-Strategie im Bereich der Nahrungsmittelallergien und anderer Erkrankungen, die mit allergischen Sofortreaktionen in Verbindung stehen.

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