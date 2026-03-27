E-Auto-Riese BYD mit Gewinnrückgang

Chinas größter E-Auto-Bauer BYD hat zum ersten Mal seit vier Jahren einen rückläufigen Jahresgewinn ausgewiesen. Vor allem wegen schwacher Verkäufe auf dem Heimatmarkt sank ‌der Nettogewinn 2025 um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (4,1 Milliarden Euro), wie der Automobilhersteller in einer ⁠Börsenmitteilung ⁠bekanntgab. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang von zwölf Prozent gerechnet. Der Umsatz des Herstellers von E- und Hybridautos stieg um 3,5 Prozent – das war das schwächste Wachstum seit sechs Jahren.

Allein ‌in den drei Monaten bis Dezember ‌sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 38,2 Prozent. "Wir sind uns bewusst, dass der Wettbewerb in ⁠dem Segment seinen Höhepunkt erreicht hat und sich in ‌einer brutalen K.O.-Phase befindet", ⁠sagte BYD-Chef Wang Chuanfu. Sein Unternehmen war im Jahr 2025 Chinas größter Autohersteller, fiel aber im Januar und Februar auf den vierten Platz ‌zurück. Führend auf dem ⁠weltgrößten Automarkt ist nun ⁠Volkswagen vor der chinesischen Volvo-Mutter Geely und dem japanischen Weltmarktführer Toyota. BYD stellt ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge her und hat daher am meisten unter dem Auslaufen von Steuerbefreiungen in China gelitten.