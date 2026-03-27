EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



27.03.2026 / 18:29 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpieuropeag-2025-12-31-1-dexbri.xbri

27.03.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CPI Europe AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Internet: http://cpi-europe.com/

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