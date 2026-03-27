EQS-AFR: Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evotec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.03.2026 / 15:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Evotec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026

Ort:

https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026

Ort:

https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet:www.evotec.com
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