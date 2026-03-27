EQS-AFR: Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evotec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.03.2026 / 15:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Evotec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026
Ort:
https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026
Ort:
https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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