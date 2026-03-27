EQS-AFR: Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evotec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Evotec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



27.03.2026 / 15:47 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Evotec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Internet: www.evotec.com

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