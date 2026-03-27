EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.03.2026 / 11:02 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://finanzbericht2025.rlbooe.at

27.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.rlbooe.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2299266 27.03.2026 CET/CEST

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