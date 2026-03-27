EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
27.03.2026 / 11:02 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://finanzbericht2025.rlbooe.at
27.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
|Europaplatz 1a
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.rlbooe.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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