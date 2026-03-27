EQS-AFR: Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sirma Group Holding / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.03.2026 / 22:59 CET/CEST
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Hiermit gibt die Sirma Group Holding bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort:
https://cdn.prod.website-files.com/6827735b8287916cf5029ca6/69c6fb4dfeebe4ce6a7a9e94_8945007AD80FTJTEGH37-20251231-EN-SEP%20compressed.pdf
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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