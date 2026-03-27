EQS-AFR: Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sirma Group Holding / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Sirma Group Holding JSC: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.03.2026 / 22:59 CET/CEST

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Hiermit gibt die Sirma Group Holding bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group Holding 135 Tsarigradsko Shosse Blvd. 1784 Sofia Bulgarien Internet: https://investors.sirma.com/en

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