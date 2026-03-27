EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.03.2026 / 12:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SUSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Internet: www.suss.com

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