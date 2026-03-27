EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet:www.suss.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2299304 27.03.2026 CET/CEST

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