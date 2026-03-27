EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.03.2026 / 08:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Stark
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CANCOM SE
b) LEI
|391200T4AUN1BPBXAO14
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005419105
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|21,00 EUR
|6.300,00 EUR
|21,00 EUR
|10.500,00 EUR
|21,00 EUR
|6.300,00 EUR
|21,00 EUR
|3.780,00 EUR
|21,00 EUR
|23.520,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|21,00 EUR
|50.400,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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