EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Stark

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CANCOM SE

b) LEI

391200T4AUN1BPBXAO14

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005419105

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,00 EUR 6.300,00 EUR 21,00 EUR 10.500,00 EUR 21,00 EUR 6.300,00 EUR 21,00 EUR 3.780,00 EUR 21,00 EUR 23.520,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,00 EUR 50.400,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Internet: http://www.cancom.de

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