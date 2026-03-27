EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thomas
Nachname(n):Stark

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CANCOM SE

b) LEI

391200T4AUN1BPBXAO14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005419105

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,00 EUR6.300,00 EUR
21,00 EUR10.500,00 EUR
21,00 EUR6.300,00 EUR
21,00 EUR3.780,00 EUR
21,00 EUR23.520,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,00 EUR50.400,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet:http://www.cancom.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103936 27.03.2026 CET/CEST

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