EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 11:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KPS Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus-Peter
Nachname(n): Schulenberg
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI
529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
54,37 EUR 10.004.080 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
54,37 EUR 10.004.080 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet: www.eventim.de

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104002  27.03.2026 CET/CEST

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