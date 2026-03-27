EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 10:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Mümmler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LPKF Laser & Electronics SE

b) LEI

529900BCQXUJL7J96G45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Aktie

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,95 EUR26.775,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,9500 EUR26.775,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Internet:www.lpkf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103976 27.03.2026 CET/CEST

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