EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Sylvia Kaschke, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.03.2026 / 17:26 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Sylvia Nachname(n): Kaschke

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Michael Nachname(n): Kaschke Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI

529900LR96WLQ75KCE70

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 54,25 EUR 54.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 54,25 EUR 54.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Stuttgart MIC: XSTU

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA Max-Näder-Straße 15 37115 Duderstadt Deutschland Internet: https://corporate.ottobock.com

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