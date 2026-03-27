EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Sylvia Kaschke, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 17:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Sylvia
Nachname(n): Kaschke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Michael
Nachname(n): Kaschke
Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI
529900LR96WLQ75KCE70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
54,25 EUR 54.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
54,25 EUR 54.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Stuttgart
MIC: XSTU


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet: https://corporate.ottobock.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104010  27.03.2026 CET/CEST

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