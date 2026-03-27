EQS-DD: Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.03.2026 / 18:44 CET/CEST
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Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige in enger Beziehung
Personen mit Führungsaufgaben
Erich Sixt, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Alexander Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands
Konstantin Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|Sixt SE
|b)
|LEI
|5299004ZME6CSBR7WP07
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften:
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung
|Aktie
ISIN DE0007231334
|b)
|Art des Geschäfts
|Aktienkauf durch Person, die im Auftrag beruflich Geschäfte vermittelt bzw. ausführt
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
Volumen
50,00 EUR
50.000.000,00 EUR
|d)
|Aggregierte Informationen
Aggregiertes Volumen
Preis
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-03-24, +01.00
|f)
|Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103930 27.03.2026 CET/CEST
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