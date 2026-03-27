EQS-DD: Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.03.2026 / 18:44 CET/CEST

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Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH

2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige in enger Beziehung

Personen mit Führungsaufgaben

Erich Sixt, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Alexander Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands

Konstantin Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Sixt SE b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Kennung Aktie



ISIN DE0007231334 b) Art des Geschäfts Aktienkauf durch Person, die im Auftrag beruflich Geschäfte vermittelt bzw. ausführt c) Preis(e) und Volumen Preis(e)

Volumen



50,00 EUR

50.000.000,00 EUR



d) Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen





Preis

e) Datum des Geschäfts 2026-03-24, +01.00 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach i. Isartal Deutschland Internet: http://ir.sixt.eu

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