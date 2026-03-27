EQS-DD: technotrans SE: Natascha Sander, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 08:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Natascha
Nachname(n):Sander

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

technotrans SE

b) LEI

5299003IANGEF3R55G44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0XYGA7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,50 EUR6.050,00 EUR
27,50 EUR13.750,00 EUR
27,50 EUR35.200,00 EUR
27,50 EUR13.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,5000 EUR68.750,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Deutschland
Internet:http://www.technotrans.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

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