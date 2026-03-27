EQS-News: Casa Minerals Inc. kündigt Notierung an der Tradegate-Börse in Deutschland an

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Casa Minerals Inc. kündigt Notierung an der Tradegate-Börse in Deutschland an



27.03.2026 / 13:11 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 27. März 2026) - Casa Minerals Inc. (TSXV: CASA) (OTCQB: CASXF) (FSE: 0CM) (das "Unternehmen" oder "Casa") freut sich bekanntzugeben, dass seine Stammaktien nun offiziell an der Tradegate Exchange in Deutschland notiert sind und dort gehandelt werden können.

Die Notierung an der Tradegate-Börse, einer der führenden europäischen Börsen für Privatanleger, ergänzt die bestehende Präsenz des Unternehmens an der Frankfurter Börse (FSE). Dieser strategische Schritt soll den europäischen Aktionären und institutionellen Anlegern eine höhere Liquidität und längere Handelszeiten ermöglichen.

"Die Börsennotierung an der Tradegate ist ein wichtiger Meilenstein unserer europäischen Wachstumsstrategie im Jahr 2026", sagte Farshad Shirvani, President und Chief Executive Officer (CEO) von Casa Minerals. "Nach unserer jüngsten Marketingpartnerschaft mit Börsenblick haben wir einen erheblichen Anstieg des Engagements in den deutschsprachigen Märkten verzeichnet. Durch die Bereitstellung einer einfach zugänglichen und effizienten Handelsplattform wie Tradegate erleichtern wir es unseren europäischen Partnern, an der Entwicklung unserer vielversprechenden Gold- und Kupferprojekte in Arizona und British Columbia teilzuhaben."

Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "0CM" an den deutschen Börsen, einschließlich Tradegate und Frankfurt, gehandelt.

Über Casa Minerals Inc.

Casa Minerals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer und strategischen Mineralien in Nordamerika spezialisiert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 90 % an der historischen Congress Goldmine in Arizona und treibt mehrere Projekte in British Columbia voran, darunter das Arsenault-Projekt (Kupfer, Gold, Silber). Das erfahrene Managementteam von Casa hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Erschließung und Entwicklung wirtschaftlich nutzbarer Mineralvorkommen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.casaminerals.com.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

Farshad Shirvani, M.Sc. Geologie

President, CEO und Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Casa Minerals Inc.

Farshad Shirvani, President und CEO

Tel.-Nr.: +1 (604) 678-9587

E-Mail: contact@casaminerals.com

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Explorationspläne und -programme des Unternehmens für das Jahr 2026; erwarteter Bohrungen im Rahmen des Congress-Goldminenprojekts; der Klassifizierung und Priorisierung von Explorationszonen; Erwartungen im Hinblick auf die Ressourcendefinition und das Potenzial, das Projekt auf NI 43-101-konforme Standards zu bringen; Interpretationen historischer Bohrdaten und geologischer 3D-Modelle; des Mineralisierungspotenzials sowie der Erweiterung des Zielgebiets und der Mobilisierung von Personal vor Ort. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Ansichten und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Solche Faktoren umfassen, ohne Einschränkung: Unsicherheiten bezüglich der Explorationsergebnisse; Risiken im Zusammenhang mit der Genauigkeit und Vollständigkeit historischer Daten; die fehlende Möglichkeit, historische Analyseergebnisse zu verifizieren; Schwankungen in der Mineralisierung und dem Gehalt; die spekulative Natur der Mineralexploration; Herausforderungen bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verfügbarkeit von Finanzierungen; Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; betriebliche Gefahren sowie andere Risiken in der Mineralexplorationsbranche. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Casa Minerals Inc. Kanada ISIN: CA14712X1078 EQS News ID: 2299378

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