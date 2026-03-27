EQS-News: CPI Europe veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025

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CPI Europe veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025



27.03.2026 / 18:18 CET/CEST

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CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

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DVR 0607274



Pressemitteilung – Corporate News

Wien, 27. März 2026



CPI Europe veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025

Immobilienportfolio im Wert von €8.701,5 Millionen

EBIT erhöhte sich auf €710,3 Millionen

Konzernergebnis stieg auf €513,5 Millionen

Mieterlöse lagen bei €562,5 Millionen

Liquide Mittel bei €320,0 Millionen

Eigenkapitalquote von 47,1% und solider Netto-LTV von 42,6%

EPRA-NTA je Aktie erhöhte sich auf €35,62

KENNZAHLEN 2025 2024 Δ IN % Mieterlöse € Millionen 562,5 589,2 (4,5) Ergebnis aus Asset Management € Millionen 457,3 489,6 (6,6) Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien € Millionen 8,5 9,8 (13,1) Ergebnis aus Immobilienverkäufen € Millionen (30,3) 0,1 n. a. Ergebnis aus der Immobilienentwicklung € Millionen 9,1 (4,1) n. a. Operatives Ergebnis € Millionen 377,8 408,7 (7,6) Neubewertungen € Millionen 211,8 12,6 ≥ +100,0 Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) € Millionen 710,3 419,4 69,4 Finanzergebnis € Millionen (110,5) (213,3) 48,2 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) € Millionen 599,8 206,0 ≥ +100,0 Konzernergebnis € Millionen 513,5 133,5 ≥ +100,0

CPI Europe setzte im Geschäftsjahr 2025 ihre Geschäftsentwicklung fort und erwirtschaftete einen Konzerngewinn von €513,5 Millionen. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf €211,8 Millionen und ist von einer positiven Entwicklung des Marktumfelds in Form von Renditen- und Mietentwicklungen in der Assetklasse Einzelhandel geprägt.

Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf €710,3 Millionen und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf €599,8 Millionen. Die Mieterlöse lagen aufgrund von gezielten Immobilienverkäufen mit €562,5 Millionen unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe zeigten die Like-for-like-Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,7%. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf minus €110,5 Millionen.

Optimiertes Immobilienportfolio

CPI Europe entwickelte das Immobilienportfolio im Jahr 2025 konsequent weiter. Neben gezielten Verkäufen von Immobilien und Investitionen in das Bestandsportfolio setzte das Unternehmen mit dem Erwerb eines Wohnimmobilien-Portfolios in Tschechien mit rund 12.000 Wohnungen einen wichtigen strategischen Meilenstein für zukünftiges Unternehmenswachstum.

Ende 2025 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 357 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.701,5 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 94,0%, die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) bei 3,9 Jahren. Das Verkaufsvolumen belief sich 2025 auf insgesamt €736,6 Millionen.

Robuste Bilanz

CPI Europe wies zum 31. Dezember 2025 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,1% sowie einem soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 42,6% auf. Die liquiden Mittel beliefen sich auf €320,0 Millionen. Die Finanzverbindlichkeiten waren zu 93,2% gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert.

Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €32,31. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg per Ende 2025 auf €35,62 und spiegelt damit den im Geschäftsjahr 2025 erzielten Konzerngewinn wider.

Ausblick

CPI Europe wird sich 2026 primär auf die weitere Optimierung des Bestandsportfolios konzentrieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem neu erworbenen tschechischen Wohnimmobilien-Portfolio sowie der Erweiterung des Retail Park-Portfolios. Parallel dazu wird CPI Europe den Verkauf von Immobilien, die nicht in die Portfoliostrategie passen, fortsetzen. Akquisitionen, die die Fortsetzung des Unternehmenswachstums unterstützen, wird das Unternehmen unverändert opportunistisch nutzen.

Der Bericht der CPI Europe zum Geschäftsjahr 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 27. März 2026 abrufbar.

Ergebnisveröffentlichung zum Geschäftsjahr 2025 der S IMMO AG

Die S IMMO AG veröffentlichte am 25. März 2026 ihr Konzernjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025. Im Fokus stand weiterhin die gezielte Optimierung des Immobilienportfolios durch den Verkauf von Objekten mit geringeren Renditen sowie von Non-Core-Assets. Zum Jahresende 2025 umfasste das Portfolio 104 Immobilien mit einem Buchwert von €3.153,2 Millionen. Der Vermietungsgrad lag bei 91,0 %.

Trotz der Verkäufe konnte aufgrund der Like-for-like-Entwicklung der Mieterlöse ein robustes operatives Ergebnis erzielt werden. Die Mieterlöse beliefen sich auf €227,3 Millionen. Das EBITDA stieg auf €284,7 Millionen. Das Konzernergebnis lag bei €229,3 Millionen, das Ergebnis je Aktie bei €3,25.

Für 2026 plant die Gesellschaft, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und das Immobilienportfolio weiter im Einklang mit den langfristigen strategischen Zielen der CPI Property Group auszurichten.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2025 auf der Unternehmenswebsite der S IMMO unter simmoag.at.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications



CPI Europe AG Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

communications@cpi-europe.com

investor.relations@cpi-europe.com



S IMMO AG Sylwia Milke

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27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



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