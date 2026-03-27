EQS-News: GBC AG erhöht Kursziel für Almonty Industries Inc. deutlich – strukturelle Wolframknappheit und Produktionshochlauf treiben Neubewertung

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GBC AG erhöht Kursziel für Almonty Industries Inc. deutlich – strukturelle Wolframknappheit und Produktionshochlauf treiben Neubewertung



27.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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GBC AG erhöht Kursziel für Almonty Industries Inc. deutlich – strukturelle Wolframknappheit und Produktionshochlauf treiben Neubewertung



Augsburg, 27.03.2026 – Die Augsburger Research-Gesellschaft GBC AG, spezialisiert auf die Analyse von börsennotierten Small- und Mid-Caps, hat im Rahmen einer aktuellen Research-Studie ihr Kursziel für die Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) deutlich angehoben. Grundlage hierfür ist die am 05.03.2026 veröffentlichte Analyse. Almonty ist ein international tätiges Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Förderung und Verarbeitung von Wolfram sowie weiteren strategischen Metallen.



Die deutliche Kurszielanhebung reflektiert aus Sicht von GBC vor allem die strukturelle Verschärfung des globalen Wolframmarktes sowie den erfolgreichen Übergang der Sangdong-Mine in Südkorea von der Bau- in die Produktionsphase. Mit dem Produktionsstart und dem erwarteten Hochlauf auf volle Kapazität entwickelt sich das Projekt zu einer zentralen Cashflow-Quelle des Unternehmens.



Zusätzlich profitiert Almonty von langfristigen Abnahmeverträgen mit strategischen Kunden, steigenden Rohstoffpreisen und einer zunehmenden geopolitischen Bedeutung nicht-chinesischer Lieferketten für kritische Mineralien. Parallel treibt das Unternehmen die Entwicklung weiterer Projekte voran, darunter das Gentung-Projekt in den USA sowie Erweiterungsmaßnahmen an der Panasqueira-Mine in Portugal.



„Der Wolframmarkt hat sich strukturell verändert. Exportbeschränkungen, wachsende Nachfrage aus Verteidigungs- und Hightech-Industrien sowie begrenzte neue Produktionskapazitäten außerhalb Chinas führen zu einem nachhaltig höheren Preisniveau. In Kombination mit dem Produktionshochlauf in Sangdong ergibt sich daraus ein deutlich verbessertes Ertragsprofil für Almonty.“

– Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG



Vor dem Hintergrund der jüngsten Marktentwicklung geht GBC nun von einem langfristigen Wolframpreis von 1.500 USD je MTU aus (zuvor: 650 USD je MTU). Auf Basis eines aktualisierten Discounted-Cashflow-Modells erhöht GBC das Kursziel deutlich auf 28,60 CAD je Aktie (17,71 EUR) nach zuvor 9,00 CAD und bestätigt die Kaufempfehlung.



Der vollständige Research-Report steht unter folgendem Link bereit:

https://t1p.de/vzqsi



Über Almonty Industries Inc.

Die Almonty Industries Inc. ist ein international tätiges Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und Molybdän. Das Unternehmen betreibt Minenprojekte in Europa, Nordamerika und Asien, darunter die traditionsreiche Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Sangdong-Mine in Südkorea, die zu den größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas zählt.



Risikohinweis

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR

GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,6a,7,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.



Pressekontakt

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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