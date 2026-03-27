EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

27.03.2026 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Geschäftsjahr 2025: Vorläufiges Konzernergebnis des Bijou Brigitte-Konzerns

Hamburg, 27. März 2026 – Der Bijou Brigitte-Konzern erwirtschaftete nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn vor Ertragsteuern i.H.v. 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR*) und liegt damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 26,0 Mio. EUR bis 36,0 Mio. EUR.

Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten und teils stark belasteter Konsumstimmung konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert werden. Gleichzeitig ist es gelungen, Kostensteigerungen zu begrenzen. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2025 auf 23,6 Mio. EUR nach 23,4 Mio. EUR* im Vorjahr.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2025 werden im April 2026 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 23. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant.

(*Vorjahreswerte wurden gemäß IAS 8 angepasst)

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 60609-0
Fax:+49 (0)40 6026409
E-Mail:ir@bijou-brigitte.com
Internet:www.group.bijou-brigitte.com
ISIN:DE0005229504
WKN:522950
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2299362
Ende der MitteilungEQS News-Service

2299362 27.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bijou Brigitte AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News