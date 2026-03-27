EQS-News: Haier feiert in Paris Spitzenleistungen mit einem neuen Smart-Home-Portfolio

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Haier feiert in Paris Spitzenleistungen mit einem neuen Smart-Home-Portfolio



27.03.2026 / 20:55 CET/CEST

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PARIS, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf seinem langjährigen Engagement für den europäischen Markt lädt Haier, die weltweit führende Marke für IoT-Ökosysteme, die sich dem Angebot erstklassiger Kundenerlebnisse verschrieben hat, globale Partner, Kunden und internationale Medien zum exklusiven Champions Meeting in Paris ein. Die Veranstaltung, die zwischen den legendären Stadien Roland-Garros und Paris Saint-Germain stattfindet, markiert einen entscheidenden Meilenstein auf Haier's globalem Weg. Sie präsentiert die Vision der Marke für ein intelligentes, personalisiertes Leben und bekräftigt ihr Engagement, für Verbraucher in Europa und darüber hinaus „Erlebnisse der Extraklasse" zu schaffen.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio

Das Champions Meeting ist mehr als nur eine Produktpräsentation: Es vereint das internationale Ökosystem von Haier an zwei legendären Veranstaltungsorten, die für Ehrgeiz, Exzellenz und Leistung stehen – Werte, die die Philosophie der Marke von kontinuierlicher Innovation widerspiegeln. Von Premium-Home-Entertainment über Lebensmittelkonservierung, Textilpflege, Kochen und Geschirrspülen bis hin zur Bodenpflege präsentiert Haier eine neue Generation von Flaggschiff-Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz, fortschrittlichen Sensoren und modernstem Design basieren.

„Die Nummer eins zu sein bedeutet nicht nur Marktführerschaft; unser Ziel ist es, das Wohnerlebnis der Menschen kontinuierlich zu verbessern", sagte Neil Tunstall, CEO Haier Europe. „Durch unsere ‚Zero-Distance-to-Consumer'-Philosophie wandeln wir Erkenntnisse aus dem Alltag in intelligente Technologien um, die sich anpassen, lernen und immer intuitivere, personalisierte und sinnvolle Erlebnisse bieten."

Francesco Di Valentin, Chief Business Officer von Haier Europe, fügte hinzu: „Unsere Kooperationen mit der Welt des Sports spiegeln dasselbe Streben nach Exzellenz wider, das unsere Innovation antreibt. Veranstaltungen wie das Champions Meeting ermöglichen es uns, in inspirierendem Rahmen direkt mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und gleichzeitig die Stärke unseres Portfolios und den Wert unseres Ökosystems zu präsentieren."

Haierâ€™s latest innovations are adapting to usersâ€™ habits to deliver high performance

Die neuesten Innovationen von Haier passen sich den Gewohnheiten der Nutzer an, um hohe Leistung zu liefern, und basieren auf drei zentralen Säulen, die den Anforderungen des modernen Lebens gerecht werden:

KI-gestützte Intelligenz

Die neuesten Flaggschiff-Produkte von Haier integrieren fortschrittliche KI, um intelligentere und personalisiertere Leistung zu bieten. Die Smart TV-Reihe 2026 (32–115 Zoll) verfügt über die von Haier entwickelte Homey-KI-Architektur für Mini-LED-, QD-Mini-LED-, OLED-, QLED- und LED-Technologien und bietet ein immersives Seherlebnis, das auf Filme, Sport und Gaming zugeschnitten ist. Die Kühlschränke der Horizon-Kollektion mit einem Fassungsvermögen von bis zu 700 Litern bieten intelligente Lagerung dank NutriBank, Active Fresh Zone und dem AI Food Care System. Die Waschmaschinen-Serie Vision 15 führt AI Vision Sense, AI Power Sense und AI Memory ein und ermöglicht so eine präzise Textilpflege, die sich an die Gewohnheiten der Nutzer anpasst.

Menschenzentrierte Erlebnisse

Diese Lösungen wurden für einen mühelosen Alltag entwickelt und kombinieren intuitive KI mit durchdachten Funktionen. Die Dampfgarer der ID-Serie, die auf dem Bionicook-KI-Framework basieren, analysieren und optimieren Kochprozesse für gleichbleibend hervorragende Ergebnisse. Die Produktreihe I-Pro Clean markiert Haiers Einstieg in den Bereich der Bodenpflege und umfasst Bodenreinigungsgeräte, kabellose Staubsauger sowie Roboterstaubsauger. Der I-Pro Clean Z5 der Serie 5 zeichnet sich durch sein innovatives Double-Roller-System aus, das Schmutz effizient aufnimmt und gleichzeitig die Anzahl der Durchgänge, Streifenbildung und Trocknungszeit reduziert.

Energieeffiziente Lösungen

Diese Innovationen sind auf die europäischen Erwartungen an Nachhaltigkeit zugeschnitten und optimieren den Ressourceneinsatz, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die bahnbrechende MultiWash-Waschmaschine verfügt über drei unabhängige Trommeln, die das gleichzeitige Waschen unterschiedlicher Ladungen mit separaten Programmen, Temperaturen und Zyklen ermöglichen, um Zeit und Energie zu sparen und gleichzeitig eine auf die Kleidung abgestimmte Pflege zu gewährleisten. Die Geschirrspüler der I-Pro Shine Series 7 Biovitae setzen neue Maßstäbe in Sachen Hygiene mit ihrer patentierten Multiwellenlängen-Technologie für sichtbares Licht, die 99,99 % der Bakterien eliminiert (Eurofins-zertifiziert). Fortschrittliche Hydraulik, darunter der H-Sprüharm und Cutlery Shine Plus, steigern die Reinigungseffizienz weiter und optimieren gleichzeitig den Wasser- und Energieverbrauch für makellose Ergebnisse.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt in den 1990er Jahren hat Haier seine Präsenz stetig ausgebaut und ist heute in über 45 Märkten in ganz Europa tätig. Das Treffen in Paris markiert einen wichtigen Meilenstein auf seiner globalen Reise, bei dem gemeinsame Spitzenleistungen gefeiert und das Bestreben bekräftigt werden, die Entwicklung des Smart Home weltweit anzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.haier.com/global/.

Informationen zur Haier Group

Die 1984 gegründete Haier Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für mehr Lebensqualität und digitale Transformation, deren Leitmotiv „Mehr Kreativität, mehr Möglichkeiten" lautet. Auf der Grundlage fortschrittlicher Technologie, herausragenden Designs und maßgeschneiderter Erlebnisse bietet Haier ein breites Portfolio an vernetzten Lösungen in den Bereichen Waschen, Kühlen, Kochen und Luftaufbereitung. Laut Euromonitor International wurde Haier zum 17. Mal in Folge zur weltweiten Marke Nr. 1 für Haushaltsgroßgeräte gekürt.

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Cision

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