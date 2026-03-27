EQS-News: Independence Gold kündigt für 2026 Ressourcenerweiterung und Erkundungsbohrprogramm im 3Ts Gold- und Silberprojekt in BC an

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Independence Gold kündigt für 2026 Ressourcenerweiterung und Erkundungsbohrprogramm im 3Ts Gold- und Silberprojekt in BC an



27.03.2026 / 23:37 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 27. März 2026) - Independence Gold Corp. (TSXV: IGO) (OTCQB: IEGCF) (FSE: 625) (das "Unternehmen") freut sich, den Beginn eines bis zu 10.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Gold- und Silberprojekt 3Ts ("3Ts") im Zentrum von British Columbia bekannt zu geben. Das Projekt 3Ts befindet sich etwa 185 Kilometer südwestlich von Prince George, British Columbia, und umfasst einunddreißig Mineralien-Claims auf einer Fläche von etwa 35.486 Hektar auf dem Nechako Plateau. Das Projekt liegt 16 km südwestlich der Blackwater-Mine von Artemis Gold Inc. und beherbergt ein epithermales Quarz-Karbonat-Adergebiet mit geringer Sulfidierung, in dem mindestens neunzehn bekannte mineralisierte Adern mit einer Streichenlänge von 50 bis über 1.100 Metern und einer tatsächlichen Mächtigkeit von bis zu 32 Metern identifiziert wurden, von denen zwölf noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden. Mehrere der bisher durch Bohrungen beprobten Adern sind entlang ihres Streichens und in der Tiefe weiterhin noch nicht vollständig abgegrenzt.

Das Unternehmen meldete vor kurzem eine bedeutende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt 3Ts im vierten Quartal 2025 (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2025). Die aktualisierte Ressourcenschätzung umfasst die Adersysteme Tommy und Ted-Mint sowie die kürzlich entdeckten Adersysteme Larry, Johnny und Ian. Die aktualisierte Schätzung wurde von der Gruppe SGS Geological Services, Teil von SGS Canada Inc., unter der Aufsicht einer qualifizierten Person erstellt, und entspricht den CIM Definition Standards sowie NI 43-101. Diese Schätzung weist sowohl eine erhöhte Tonnage als auch die neu ausgewiesene Kategorie "Indicated" (angezeigte Ressourcen) auf - einen bedeutenden Fortschritt in der Projektentwicklung. Die aktualisierte MRE umfasst 2,79 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,22 Gramm pro Tonne ("g/t") AuEq (ungefähr 378.000 Unzen Goldäquivalente) in der Kategorie "Indicated" und 2,96 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,06 g/t AuEq (ungefähr 387.000 Unzen Goldäquivalente) in der Kategorie "Inferred" (abgeleitete Ressourcen).

Tabelle 1: Aktualisierte (2025) In-Pit- und Untertage-Mineralressourcenschätzung (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2025)

Cut-Off* AuEq

(g/t) Typ Klassifikation Tonnen Gold

(g/t) Silber (g/t) AuEq

(g/t) Gold (Unzen) Silber (Unzen) AuEq (Unzen)* 0,3 In-Pit Indicated (angezeigt) 2.218.000 3,01 81,94 4,07 217.000 5.843.000 290.000 2,0 Unterirdisch 576.000 3,72 83,87 4,77 69.000 1.553.000 88.000 Gesamt:

2.794.000 3,18 82,35 4,22 286.000 7.396.000 378.000 0,3 In-Pit Inferred (abgeleitet) 968.000 2,71 67,80 3,56 84.000 2.110.000 111.000 2,0 Unterirdisch 1.994.000 3,35 75,93 4,30 215.000 4.868.000 276.000 Gesamt:

2.962.000 3,14 73,27 4,06 299.000 6.978.000 387.000

Höhepunkte des Bohrprogramms

Ein Bohrprogramm von bis zu 10.000 Metern, das sich auf die Erweiterung der aktuellen Ressource sowie auf mehrere neue Bohrziele konzentriert

Folgebohrungen zur Erprobung der Erweiterungen der Adersysteme Ian, Larry und Johnny entlang des Streichens und in der Tiefe

Erstmalige Bohrungen an neu identifizierten Erkundungszielen, einschließlich der Ader Dobby, die östlich des Haupt-3Ts-Ressourcengebiets liegt

Mehrere neue Ziele, die sich aus den Erkundungsarbeiten im Jahr 2025 ergeben haben, einschließlich geophysikalischer Vermessungen, geochemischer Bodenuntersuchungen, Prospektion und Kartierungen, werden im Rahmen dieses Programms durch Bohrungen getestet.

Strategie für Ressourcenerweiterung und Erkundung 2026

Neben der Erprobung neuer Erkundungsziele wird sich das Programm auf die Evaluierung der möglichen Erweiterungen mehrerer bekannter hochgradiger Adersysteme, einschließlich der Adersysteme Ian, Larry und Johnny, konzentrieren. Frühere Bohrungen und Ressourcenstudien beim Gold- und Silberprojekt 3Ts haben gezeigt, dass diese Adersysteme entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin nicht vollständig abgegrenzt sind, und die bevorstehenden Bohrungen werden auf Gebiete abzielen, in denen die geologische Modellierung das Potenzial für weitere mineralisierte Gangzüge andeutet. Diese Ziele bieten die Möglichkeit, den bekannten mineralisierten Fußabdruck des Projekts weiter auszudehnen und gleichzeitig die Kenntnisse des Unternehmens über die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung im gesamten Gebiet zu verfeinern.

Im Feldjahr 2025 führte das Unternehmen ein umfangreiches Erkundungsprogramm durch, das geophysikalische Bodenuntersuchungen, geochemische Bodenproben, geologische Kartierungen und Prospektion im gesamten Projektgebiet umfasste. Im Rahmen dieser Programme wurden mehrere neue strukturelle und geochemische Ziele außerhalb der derzeit definierten Adersysteme identifiziert, die im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms erprobt werden sollen, so dass sich weiterhin Chancen auf neue Entdeckungen auf der gesamten Liegenschaft ergeben.

Eines der wichtigsten zu evaluierenden Ziele ist die Ader Dobby, die sich 3 km östlich des Haupt-3Ts-Ressourcengebiets befindet. Oberflächenprospektionen und Kartierungen bei der Ader Dobby haben eine Quarz-Sulfid-Adermineralisierung identifiziert, wobei historische Probennahmen Werte von bis zu 18,0 g/t Gold und 178,0 g/t Silber ergaben. Die Ader Dobby ist ein bisher unerprobtes Adersystem im breiteren mineralisierten Bezirk, der die bestehenden Ressourcen des Unternehmens und mehrere bekannte Adern umfasst.

Über Independence

Die Independence Gold Corp. ist ein gut finanziertes Mineralerkundungsunternehmen mit Beteiligungen, die von der frühen Basiserkundung bis zur fortgeschrittenen Ressourcenerweiterung in British Columbia und Yukon reichen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um durch die systematische Weiterentwicklung von Projekten den Unternehmenswert zu steigern, und das Management prüft kontinuierlich weitere Gold- und Silberprojekte im Hinblick auf eine mögliche Übernahme. Besuchen Sie für weitere Informationen die Website des Unternehmens www.ingold.ca.

Andy Randell, P.Geo, die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 und unabhängiger Berater des Unternehmens, hat die technischen Informationen dieser Pressemitteilung geprüft.

Im Namen des Vorstands der Independence Gold Corp.

"Randy Turner"

Randy Turner, Präsident und CEO

Suite 580 - 625 Howe Street, Vancouver, British Columbia V6C 2T6

Telefon: 604-687-3959 Fax: 604-687-1448 E-Mail: info@ingold.ca

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