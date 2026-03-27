EQS-News: Neapco Holdings LLC gibt offiziellen Abschluss der Übernahme der IFA Group bekannt und schafft einen globalen Anbieter führender Antriebslösungen

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Neapco Holdings LLC gibt offiziellen Abschluss der Übernahme der IFA Group bekannt und schafft einen globalen Anbieter führender Antriebslösungen



27.03.2026 / 05:30 CET/CEST

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FARMINGTON HILLS, MICHIGAN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Neapco Holdings LLC („Neapco") hat heute den offiziellen Abschluss der Übernahme der IFA Group („IFA") bekannt gegeben. Damit werden zwei starke Unternehmen im Bereich Antriebstechnik mit tiefgreifender technischer Expertise und einem einzigartigen Produktportfolio vereint. Durch die Übernahme entsteht ein nachhaltiges Unternehmen mit integrierten Lösungen und einer erweiterten globalen Präsenz, das die sich wandelnden Anforderungen von Kunden in Europa, Nordamerika und Asien abdecken kann. Der gemeinsame Jahresumsatz nähert sich dabei 2Mrd.US-Dollar.

Neapco LLC

„Heute ist ein bedeutender Meilenstein für Neapco und IFA", sagte Kenneth L. Hopkins, Präsident und Chief Executive Officer von Neapco. „Indem wir unsere Fähigkeiten, unsere Talente und unser gemeinsames Engagement für technische Exzellenz bündeln, schaffen wir eine stärkere, widerstandsfähigere Organisation, die auf Qualität, Innovation und langfristigen Kundennutzen ausgerichtet ist."

Mit der Zusammenführung zweier leistungsstarker Engineering– und Fertigungsnetzwerke wird Neapcos Fähigkeit gestärkt, globale Kunden in den Segmenten Pkw, Lkw und SUV zu unterstützen. Die Übernahme unterstreicht zudem Neapcos starke Kundenpartnerschaften und das kontinuierliche Engagement, steigende Erwartungen an Qualität, Lieferung und Service zu übertreffen.

Neapco freut sich, neue Mitarbeitende von IFA willkommen zu heißen und zusätzliche Expertise zu gewinnen, die zum zukünftigen Erfolg beitragen wird. Durch die Übernahme entsteht ein stärker aufgestelltes Unternehmen, dass seine Unternehmensgröße und langfristige Stabilität nutzt, um Innovationen schneller umzusetzen, die operative Leistungsfähigkeit zu steigern und die Kundenpartnerschaft nachhaltig zu intensivieren.

Über Neapco

Seit über 100 Jahren ist Neapco ein führender globaler Anbieter innovativer Antriebslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Stets im Einklang mit den sich wandelnden Märkten und Technologien entwickelt Neapco hochmoderne Kardanwellen, Antriebswellen und andere Antriebskomponenten für globale OEM–Kunden, den Aftermarket und weitere Spezialisten. Die umfassenden technologischen Fähigkeiten in Engineering, Fertigung, Qualitätssicherung und Logistik werden durch moderne Produktions– und Distributionsstandorte weltweit unterstützt.

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Cision

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