EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher sinken im Februar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Verbraucher im Februar leicht gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,5 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Verbraucher noch eine Inflation von 2,6 Prozent erwartet und Analysten waren von einem Anstieg auf 2,8 Prozent ausgegangen.

Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent abgeschwächt. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Februar bei 1,9 Prozent. Wegen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs, der Ende Februar begonnen hatte, ist ab März mit deutlich höheren Inflationsraten zu rechnen./jkr/jsl/zb

Das könnte dich auch interessieren

Schließung der Straße von Hormus
Bundesbank: Iran-Krieg treibt Inflation Richtung drei Prozentgestern, 11:09 Uhr · dpa-AFX
Bundesbank: Iran-Krieg treibt Inflation Richtung drei Prozent
Eurozone
Wachstum der Geldmenge geringer als erwartetgestern, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Wachstum der Geldmenge geringer als erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News