Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.03.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Blackrock SilverBericht 1. Quartal 2026
Brilliance China AutomotiveBericht Geschäftsjahr 2025
BYDBericht Geschäftsjahr 2025
BYD ElectronicBericht Geschäftsjahr 2025
Carnival Corp. (AIDA)Bericht 1. Quartal 2026
CMOC China MolybdenumBericht Geschäftsjahr 2025
DeFi TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Goldwind Science & TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
JungheinrichBericht Geschäftsjahr 2025
PARROTBericht Geschäftsjahr 2025
PetroChinaBericht Geschäftsjahr 2025
Ping An InsuranceBericht Geschäftsjahr 2025
Pyrum InnovationsBericht Geschäftsjahr 2025
Spark Energy MineralsBericht 2. Quartal 2026
W&W (Wüstenrot & Württembergische)Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BYD
Carnival Corp. (AIDA)
Jungheinrich
DeFi Technologies
Ping An Insurance
W&W
PetroChina
PARROT
Pyrum Innovations
BYD Electronic
Spark Energy Minerals
CMOC China Molybdenum
Blackrock Silver
Brilliance China Automotive
Goldwind Science & Technology

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