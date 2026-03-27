Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Blackrock Silver
|Bericht 1. Quartal 2026
|Brilliance China Automotive
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BYD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BYD Electronic
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Carnival Corp. (AIDA)
|Bericht 1. Quartal 2026
|CMOC China Molybdenum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DeFi Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Goldwind Science & Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Jungheinrich
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PARROT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PetroChina
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ping An Insurance
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pyrum Innovations
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Spark Energy Minerals
|Bericht 2. Quartal 2026
|W&W (Wüstenrot & Württembergische)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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