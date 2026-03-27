Finanzkonzern W&W verdient wie erwartet deutlich mehr - verhaltene Prognose

dpa-AFX · Uhr
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KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) hat den Gewinn wegen eines deutlich günstigeren Schadensverlaufs im Versicherungsgeschäft wie erwartet kräftig gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Kornwestheim mit. Damit erfüllte W&W die Erwartungen der Experten und die eigene Zielsetzung eines deutlich höheren Gewinns. Schwächer als erwartet fiel dagegen die Gewinnprognose aus. Hier haben die von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt bisher mehr als die vom Konzern in Aussicht gestellten 120 bis 150 Millionen Euro auf dem Zettel. Die Dividende bleibt mit 0,65 Euro auf dem Niveau des Vorjahres./zb/stk

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