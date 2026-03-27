Frankreichs Staatsdefizit sinkt stärker als erwartet

Paris, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Frankreich hat sein Haushaltsdefizit im vergangenen Jahr dank einer robusten Konjunktur und Steuererhöhungen stärker als erwartet gesenkt. Es fiel auf 5,1 Prozent von 5,8 Prozent im Jahr 2024, wie das ‌Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Die Regierung hatte mit einem Minus von 5,4 Prozent gerechnet. Allerdings wird ⁠damit die ⁠in den europäischen Verträgen vorgesehene Obergrenze von drei Prozent immer noch deutlich übertroffen.

"Die Zahlen für 2025 bestärken uns darin, bei der weiteren Senkung des Defizits im Jahr 2026 ehrgeizige Ziele anzustreben", sagte Haushaltsminister David Amiel dem Fernsehsender TF1. Die ‌geopolitischen Unsicherheiten würden aber Prognosen erschweren. Bislang ‌strebt die Regierung an, die Neuverschuldung auf fünf Prozent zu drücken. Amiel zufolge sollen mögliche Hilfen für Menschen und Unternehmen, die ⁠unter den im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreisen leiden, durch ‌Ausgabenkürzungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

Frankreichs ⁠Schuldenberg entspricht inzwischen 115,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie die Statistiker mitteilten. 2024 lag er noch bei 112,6 Prozent. Hier sieht der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich eine ‌Obergrenze von 60 Prozent ⁠vor. Die Ratingagentur S&P hatte Frankreichs ⁠Bonitätsnote im vergangenen Herbst von "AA-/A-1+" auf "A+/A-1" herabgestuft. Die politische Instabilität gefährde die Sanierung der Staatsfinanzen, hieß es zur Begründung.

Die staatlichen Ausgaben wuchsen im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent, nachdem sie 2024 noch um vier Prozent zugelegt hatten. Das Wachstum der Einnahmen beschleunigte sich zugleich wegen Steuererhöhungen von 3,2 auf 3,9 Prozent, so das Statistikamt.

(Bericht von Alessandro Parodi ⁠und Inti Landauro, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)