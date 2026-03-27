G7-Staaten betonen Übereinstimmung in Iran-Konflikt

Berlin/Paris, 27. Mrz (Reuters) - ⁠Die G7-Außenminister haben nach einem zweitägigen Treffen eine gemeinsame Linie zum Iran-Krieg bezogen. In einer am Freitag verabschiedeten Erklärung forderten sie einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur im Iran-Krieg. Es sei wichtig, die Auswirkungen des Konflikts auf regionale Partner, die Zivilbevölkerung und die ‌kritische Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. Sowohl Bundesaußenminister Johann Wadephul als auch der französische Außenminister Jean-Noel Barrot betonten eine gemeinsame Haltung mit den USA. US-Außenminister Marco Rubio ⁠habe angedeutet, dass ⁠die USA das Kriegsziel hätten, die ballistischen Fähigkeiten des Irans zu zerstören, so Barrot. Dieses Ziel teile man ebenso wie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt.

Zu den G7 gehören die USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan sowie die Europäische Union. Das Treffen der Außenminister bei Paris war mit Spannung erwartet worden, weil sich US-Präsident Donald ‌Trump kritisch über die Europäer und andere Länder geäußert ‌hatte, die an dem von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen Iran nicht teilnehmen wollen.

Wadephul wies den Eindruck eines Zerwürfnisses zwischen den USA und Deutschland zurück. "Es gab und es gibt keine Anforderung der ⁠Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere an uns, vor Ende der Kampfhandlungen einen militärischen Beitrag zu ‌leisten", betonte der CDU-Politiker. Auf die Frage, ob ⁠die G7-Staaten mit US-Außenminister Rubio eine gemeinsame Linie gefunden hätten, antwortete er mit "Ja".

"Für ein Szenario danach habe ich unsere prinzipielle Bereitschaft bekundet, dass wir über so etwas miteinander sprechen können, wenn es sinnvoll ist, wenn es notwendig ist", sagte Wadephul. Während ‌er zuvor gesagt hatte, dass er mit ⁠Rubio bereits über diese Frage gesprochen habe, sagte ⁠Wadephul nach dem G7-Treffen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit sei, über eine Nachkriegs-Hilfe zu sprechen.

In der G7-Erklärung wird die Notwendigkeit betont, die globalen wirtschaftlichen Schocks wie Störungen der Wirtschafts-, Energie-, Düngemittel- und Handelslieferketten möglichst zu minimieren. Die Minister bekräftigten zudem die Notwendigkeit, die sichere und mautfreie Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus wiederherzustellen. Auf die Frage, ob die USA Anfragen bezüglich der Straße von Hormus gestellt hätten, sagte Barrot, Frankreich verfolge die gleichen Ziele wie die USA und ein Eskortsystem für Tanker sei ⁠notwendig - sobald der Höhepunkt der Kampfhandlungen in der Region vorüber sei.

(Bericht von Andrew Gray, Andreas Rinke und John Irish; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)