GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen, / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +----------+------+ | Titel | Herr | +----------+------+ | Vorname | Leo | +----------+------+ | Nachname | Wang | +----------+------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +--------------+ | Aufsichtsrat | +--------------+ b) Erstmeldung 3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +---------------------------------------+ | Leo International Precision Health AG | +---------------------------------------+ b) LEI +----------------------+ | 529900R5095181VD8H48 | +----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments +------+-------------------+ | Art | Aktie | +------+-------------------+ | ISIN | ISIN DE0005490601 | +------+-------------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +-----------+----------------+ | Preis(e) | Volumen | +-----------+----------------+ | 24,00 EUR | 624.000,00 EUR | +-----------+----------------+ d) Aggregierte Informationen +-----------+-----------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | +-----------+-----------------------+ | 24,00 EUR | 624.000,00 EUR | +-----------+-----------------------+ e) Datum des Geschäfts (CET/CEST) +------------+ | 26.03.2026 | +------------+ f) Ort des Geschäfts +--------------------------------+ | Außerhalb eines Handelsplatzes | +--------------------------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°