GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

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    ^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+------+
| Titel    | Herr |
+----------+------+
| Vorname  | Leo  |
+----------+------+
| Nachname | Wang |
+----------+------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------------------------------+
| Leo International Precision Health AG |
+---------------------------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+-------------------+
| Art  | Aktie             |
+------+-------------------+
| ISIN | ISIN DE0005490601 |
+------+-------------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+----------------+
| Preis(e)  | Volumen        |
+-----------+----------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
+-----------+----------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis     | Aggregiertes Volumen  |
+-----------+-----------------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR        |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 26.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+--------------------------------+
| Außerhalb eines Handelsplatzes |
+--------------------------------+
Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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| Sprache     | Deutsch                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
|             |                                       |
|             | Am Klopferspitz 19                    |
|             |                                       |
|             | 82152 Planegg / Martinsried           |
|             |                                       |
|             | Germany                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Internet    | https://www.liphag.com                |
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