Gold vor Comeback? Netflix erhöht Preise, Unity überzeugt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold: Schwäche oder Einstiegschance?

Kurzfristig unter Druck, langfristig mit viel Rückenwind – warum große Banken weiter auf steigende Preise setzen und welche Faktoren jetzt entscheidend sind.

Netflix: Höhere Preise – wie reagiert der Markt?

Der Streaming-Gigant dreht erneut an der Preisschraube. Was dahinter steckt und ob das Wachstum dadurch gebremst werden könnte.

Unity: Starke Zahlen, neuer Fokus

Überraschend gute Ergebnisse treffen auf strategische Veränderungen. Kann der Umbau nachhaltig für Wachstum sorgen?