Märkte heute

Gold vor Comeback? Netflix erhöht Preise, Unity überzeugt

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: CTS Eventim, Jungheinrich, Evonik, Gold, Blue Owl Capital, Mara Holdings, Bitmine Immersion Technologies, Meta Platforms, Cloudflare, Netflix, Unity Software.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Gold: Schwäche oder Einstiegschance? 

Kurzfristig unter Druck, langfristig mit viel Rückenwind – warum große Banken weiter auf steigende Preise setzen und welche Faktoren jetzt entscheidend sind.

Netflix: Höhere Preise – wie reagiert der Markt? 

Der Streaming-Gigant dreht erneut an der Preisschraube. Was dahinter steckt und ob das Wachstum dadurch gebremst werden könnte.

Unity: Starke Zahlen, neuer Fokus 

Überraschend gute Ergebnisse treffen auf strategische Veränderungen. Kann der Umbau nachhaltig für Wachstum sorgen?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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BitMine Immersion Technologies
MARA Holdings
Blue Owl Capital
Unity Software

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