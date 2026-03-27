Märkte heute
Gold vor Comeback? Netflix erhöht Preise, Unity überzeugt
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: CTS Eventim, Jungheinrich, Evonik, Gold, Blue Owl Capital, Mara Holdings, Bitmine Immersion Technologies, Meta Platforms, Cloudflare, Netflix, Unity Software.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Gold: Schwäche oder Einstiegschance?
Kurzfristig unter Druck, langfristig mit viel Rückenwind – warum große Banken weiter auf steigende Preise setzen und welche Faktoren jetzt entscheidend sind.
Netflix: Höhere Preise – wie reagiert der Markt?
Der Streaming-Gigant dreht erneut an der Preisschraube. Was dahinter steckt und ob das Wachstum dadurch gebremst werden könnte.
Unity: Starke Zahlen, neuer Fokus
Überraschend gute Ergebnisse treffen auf strategische Veränderungen. Kann der Umbau nachhaltig für Wachstum sorgen?
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