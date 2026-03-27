Goldpreis-Kapriolen? Rentenstrategie? Immobilienmarkt-Crash?

Wie lassen sich die aktuellen Kurskapriolen im Goldpreis erklären?

Der Goldpreisrekord von rund 5.600 Dollar je Unze beruhte auf einem besonderen Effekt: Erstmals kauften kleinere Notenbanken massiv Gold, vor allem die Polen, und zum anderen waren deutsche Privatanleger in den letzten 18 Monaten die größten Goldkäufer der Welt.

Das ist eine besondere Ausgangslage für eine Überprüfung der Marktverhältnisse, was sich demnächst in den neuen Zahlen des World Gold Council, London, ergeben wird. Beide genannten Effekte sind einmalig und nicht dauerhaft und darin liegt das Risiko der notwendigen Korrekturen.

Sie reichen für Gold bis etwa 4.000 Dollar je Unze als brauchbare Unterstützung. Mit den neuen Zahlen des World Gold Council lässt sich dann eine weitere Perspektive bilden. So lange muss abgewartet werden.

Wie sollten sich Anleger im Rentenalter aktuell positionieren im aktuellen Marktumfeld?

Im Rentenalter investiert man in solide Qualitätsaktien mit möglichst hoher Dividendenrendite. Rund die Hälfte aller Dax-Aktien sind dafür geeignet.

Gleiches gilt für die Schweiz. Tech-Investments haben ihren besonderen Reiz in den Perspektiven der Unternehmen und Produkte, sind aber gleichzeitig extrem anfällig für Nachrichten. Damit umzugehen, erfordert eine grundsätzlich andere Sicht und ist nichts für ältere Investoren.

Werden die anziehenden Zinsen einen Crash am Immobilienmarkt auslösen?

Die Preise für Wohnimmobilien sind 2025 erstmals seit 2022 wieder gestiegen. Das Statistische Bundesamt meldet soeben einen Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber 2024. Steigende Inflation und steigende Zinsen sind grundsätzlich eine Bremse für Immobilien.

Dagegen steht der Grundbedarf an Immobilien aus der Sicht der Käufer. Nur eine markante Beschleunigung der Inflation bzw. der Zinsen kann einen solchen Trend unterlaufen. Vorerst geht es um Befürchtungen, aber ohne Belege. Das wird sich in den kommenden neun Monaten näher beurteilen lassen. Vorerst dominiert die Nachfrage.