Iran meldet Tod von Diplomaten bei Angriff im Libanon

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN/BEIRUT (dpa-AFX) - Teherans Außenministerium hat Israel einen tödlichen Angriff auf einen Wohnsitz iranischer Diplomaten im Libanon vorgeworfen. Das Ministerium sprach in einer Mitteilung von sechs getöteten Diplomaten und verurteilte den Angriff aufs Schärfste. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den iranischen Angaben./da/DP/stw

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