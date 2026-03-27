IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics stärkt strategische Position und globalen Wachstumskurs

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics stärkt strategische Position und globalen Wachstumskurs

BURLINGTON, Ontario - 25. März 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) (RDT oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative orale Dünnfilm-Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, seinen Aktionären ein strategisches Update zu präsentieren, das die kontinuierliche Umsetzung seiner Strategie, die operative Widerstandsfähigkeit und die Ausweitung der globalen Präsenz hervorhebt.

In einem Umfeld, das von globaler Marktvolatilität und geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, ist RDT mit einem Geschäftsmodell, das weitgehend vor externen Störungen geschützt ist, einzigartig positioniert. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist nicht von ölgebundenen Vorleistungen oder globalen Transportbeschränkungen abhängig, und seine Kostenstruktur besteht hauptsächlich aus stabilen, festen Komponenten. Diese Positionierung ermöglicht es RDT, die operative Kontinuität aufrechtzuerhalten und sich voll und ganz auf die langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren.

Seit Anfang 2026 hat RDT mehrere bedeutende Meilensteine erreicht, die das Risiko seiner Wachstumsstrategie weiter verringern und seine Position in wichtigen internationalen Märkten stärken.

Wichtige strategische Entwicklungen

Globale Expansion im Bereich geistiges Eigentum - Erteilung eines indischen Patents

RDT hat zusammen mit seinem Partner Aavishkar Oral Strips Pvt. Ltd. vom indischen Patentamt ein bedeutendes Patent (IN 582202) für seinen zweischichtigen Nikotin-Mundfilm erhalten. Dieser Erfolg erweitert das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Nikotinalternativen und stärkt seine umfassendere globale IP-Strategie im Rahmen des Patentkooperationsvertrags mit potenziellem Schutz in 158 Rechtsordnungen weltweit. Link: Newsfile

Ausbau der globalen Zusammenarbeit im Tabakbereich

Das Unternehmen baut im vierten Jahr seiner Zusammenarbeit mit einem großen globalen Tabakpartner weiter an seiner Dynamik. Laufende pharmakokinetische (PK) Studien sollen zeigen, dass die QuickStrip-Nikotinformulierung von RDT das schnelle Absorptionsprofil traditioneller Zigaretten nachbilden kann - und so eine wirksame Suchtbekämpfung ohne die schädlichen Auswirkungen der Verbrennung ermöglicht. Link: RDT

Expansion in den brasilianischen Gesundheitsmarkt

Nach der behördlichen Zulassung durch die ANVISA hat RDT sein medizinisches Cannabisprodukt QuickStrip erfolgreich in Brasilien auf den Markt gebracht und sich damit Zugang zu einem der größten Pharma- und Gesundheitsmärkte Lateinamerikas verschafft. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, regulatorische Rahmenbedingungen zu meistern und in wachstumsstarke internationale Märkte zu expandieren

Verstärkte Präsenz auf dem US-Markt

Die kürzlich erfolgte Notierung von RDT am OTCQB Venture Market unter dem Symbol RDTCF ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang für US-Investoren zu erweitern, die Liquidität zu verbessern und die allgemeine Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen. Link: Newsfile

Klinische Validierung und Forschungsfortschritte

Das Unternehmen treibt seine klinischen Forschungsinitiativen weiter voran, darunter eine Studie zur Bioverfügbarkeit von CBD, die in Zusammenarbeit mit der University of Regina und der University of Saskatchewan durchgeführt wird. Unterstützt durch Forschungsmittel der National Football League (NFL) hat die Studie bereits Daten von über 60 % der Teilnehmer generiert, was die Wirksamkeit und das Potenzial der QuickStrip-Plattform weiter untermauert. Link: Newsfile

Strategische Prioritäten für 2026

RDT konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung wichtiger Wachstumsinitiativen, darunter:

- Expansion in regulierte internationale Märkte durch strategische Partnerschaften

- Stärkung der Vertriebskanäle für Naturheilmittel

- Vorantreiben der klinischen Forschung und Validierung in verschiedenen Branchen

- Ausbau und Sicherung der behördlichen Zulassung für kanadische Produktionskapazitäten, einschließlich der Herstellung in pharmazeutischer Qualität

Diese Initiativen versetzen RDT in die Lage, Chancen in den Bereichen Pharmazeutika, Nutrazeutika, Nikotin und Wellness zu nutzen.

Kommentar der Unternehmensleitung

Unsere Dynamik im Jahr 2026 spiegelt die Stärke unserer Strategie und die Skalierbarkeit der QuickStrip-Plattform wider, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. Mit einem robusten Geschäftsmodell und kontinuierlichen Fortschritten in den Bereichen geistiges Eigentum, klinische Entwicklung und globale Märkte ist RDT gut gegen aktuelle makroökonomische Belastungen gewappnet und außerordentlich gut positioniert, um nachhaltigen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Arzneimittelverabreichung durch Innovation revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, im Mund lösliche Folie, die mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, angereichert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so für einen raschen Wirkungseintritt sorgen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Ansprechpartner für Investoren bei RDT: Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

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