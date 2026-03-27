Berlin, ⁠27. Mrz (Reuters) - Bei der Lufthansa drohen weitere Streiks des Kabinenpersonals.

Nach den Piloten haben nun auch die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe gestimmt, ‌wie die Gewerkschaft UFO am Freitag mitteilte. Bei der Kernmarke Lufthansa sprach sich demnach eine ⁠Mehrheit von ⁠94 Prozent der Teilnehmenden dafür aus, bei der Zubringer-Airline Cityline waren es fast 99 Prozent. Die UFO werde nun auf Basis der Ergebnisse über das weitere Vorgehen entscheiden.

"Wenn die ‌Arbeitgeberseite weiter auf Zeit spielt ‌oder auf Konfrontation setzt, ist auch klar, dass die Kabinen in beiden Flugbetrieben bereit sind, die ⁠nächsten Schritte zu gehen", sagte Sara Grubisic, stellvertretende ‌Vorsitzende und Vorständin für ⁠Tarifpolitik der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO). "Die Ergebnisse der Urabstimmungen geben uns den nötigen Rückenwind dafür."

Piloten und Kabinenpersonal hatten bereits Mitte Februar die ‌Lufthansa am gleichen ⁠Tag bestreikt. Das Unternehmen musste ⁠rund 800 Flüge streichen, fast 100.000 Passagiere waren betroffen. Beim Bodenpersonal hingegen einigte sich die Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag für die rund 20.000 Beschäftigten. Hier gelang ein Abschluss ohne Streiks.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)