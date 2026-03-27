Länder drängen Bundesregierung zu weiteren Maßnahmen gegen hohe Spritpreise

Berlin, 27. Mrz (Reuters) - Die ⁠Bundesländer drängen die Bundesregierung, weitere Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise an Tankstellen zu beschließen. Mehrere Ministerpräsidenten forderten am Freitag etwa eine Senkung der Energiesteuern, eine Preisobergrenze oder eine Abschöpfung des sogenannten Übergewinns bei Mineralölkonzernen.

SPD-Ministerpräsidenten wie Anke Rehlinger (Saarland), Olaf Lies (Niedersachsen) und Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) forderten zudem, dass sich der Bund statt ‌an Österreich am Luxemburger Beispiel orientieren sollte. Aus Kreisen der Länderchefs gibt es scharfe Kritik, dass die Bundesregierung verkenne, welche Sprengkraft das Thema in der Bevölkerung habe. Der von ⁠der Bundesregierung beschlossenen ⁠Verschärfung des Kartellrechts werde die Länderkammer zwar zustimmen, sie reiche aber nicht aus. Regierungssprecher Stefan Kornelius wies die Vorwürfe zurück: "Die Unterstellung, die Vorstellung der Ministerpräsidenten, dass die Bundesregierung sich nicht dafür interessiere, ist nicht korrekt."

Seit Tagen gibt es Kritik, dass die Mineralölkonzerne in Deutschland deutlich teurere Preise verlangen als in Nachbarländern - unabhängig von der Steuerbelastung. In Polen und Tschechien sind die ‌Preise um mehrere Dutzend Cent billiger, aber auch in reichen ‌Ländern wie Luxemburg. In Luxemburg legt das Wirtschaftsministerium nach Verhandlungen mit den Mineralölkonzernen Höchstpreise für Benzin, Diesel und Heizöl fest.

Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen haben zudem einen Antrag in den Bundesrat zur Abschöpfung sogenannter Übergewinne ⁠der Konzerne eingebracht. Kanzler Friedrich Merz sieht dies aus rechtlichen Gründen als schwierig an. Aber auch ‌das CDU-regierte Sachsen hat einen Antrag vorgelegt, dass ⁠die Bundesregierung eine sogenannte "Vorteilsabschöpfung" beschließen sollte. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) äußerte zwar ebenfalls Zweifel an einer Übergewinnsteuer wie 2022, fügte aber hinzu: "Wir brauchen noch mehr Schritte, um zu Entlastungen für Verbraucher zu kommen. Die derzeitige Preisbelastung ist so nicht akzeptabel und deswegen ‌wird es, nach meiner festen Überzeugung, weitere Schritte ⁠geben müssen."

Regierungssprecher Kornelius und das Wirtschaftsministerium bremsten ⁠aber die Erwartungen: Man könne lange über die potenzielle Kriegsdauer spekulieren, sagte Kornelius zur Entwicklung der Spritpreise. Zuvor hatte Arbeitsministerin Bärbel Bas in einem ARD-Interview gesagt, dass sie fürchte, dass der Krieg noch "sehr, sehr lange" andauere. Der Regierungssprecher verwies in Anspielung auf US-Präsident Donald Trump darauf, dass schon jetzt durch Äußerungen von Kriegsteilnehmern die Preise deutlich schwankten. Natürlich würden in allen möglichen Ministerien die Auswirkungen sehr genau beobachtet. "Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Markteingriffe schon eine Maßnahme sind, die bedacht sein wollen." Das Wirtschaftsministerium wies Vorwürfe mit dem ⁠Hinweis zurück, dass man "sehr schnell umfassende Maßnahmen" ergriffen habe.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)