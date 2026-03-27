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LLB-Gruppe ist Europas beste Fondsanbieterin



27.03.2026 / 09:00 CET/CEST





Vaduz, 27. März 2026. Die LLB-Gruppe sichert sich den europäischen Gesamtsieg. Bei den LSEG Lipper Fund Awards 2026 überzeugte sie in der Kategorie «Small Company» über alle drei Hauptanlageklassen hinweg – Aktien, Anleihen und Mischfonds. Darüber hinaus konnte die Gruppe auch auf nationaler Ebene weitere Auszeichnungen gewinnen. Den Titel «Best Group Overall» erhielt die LLB-Gruppe damit bereits zum fünften Mal, davon nun zum zweiten Mal auf europäischer Ebene.

Grundlage der Prämierung ist nicht die kurzfristige Entwicklung einzelner Spitzenjahre, sondern die risikoadjustierte Wertentwicklung über einen Zeitraum von drei Jahren. Dadurch werden unterschiedliche Marktphasen berücksichtigt. Im Unterschied zu Einzelratings steht bei LSEG Lipper in der Kategorie «Small Group Overall Europe» nicht die Performance eines einzelnen Produkts im Vordergrund, sondern die Gesamtleistung einer Fondsgesellschaft über mehrere Anlageklassen hinweg.



Mit mehr als 50 eigenen Fonds deckt die LLB-Gruppe die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Mischfonds umfassend ab. Der erneute europäische Gesamtsieg unterstreicht die konstante Wertentwicklung der gesamten Fondspalette im Bewertungszeitraum und bestätigt die langfristige Ausrichtung der Investmentstrategie. Markus Wiedemann, Chief Investment Officer der LLB-Gruppe, betont: «Langfristiger Anlageerfolg ruht nicht auf einzelnen Titeln, sondern einem klar definierten Investmentprozess, der über verschiedene Marktzyklen hinweg belastbar bleibt. Entscheidend ist eine konsequente Steuerung von Risiken bei gleichzeitiger Nutzung struktureller Chancen. Diese erneute Auszeichnung zeigt, dass unser Ansatz auch in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld überzeugt.» Weitere Auszeichnungen im deutschen Markt Neben den Lipper Fund Awards erhielt die LLB-Gruppe im Capital Fonds-Kompass des Wirtschaftsmagazins Capital die Höchstbewertung von fünf Sternen. Von den 100 analysierten Fondsgesellschaften erreichten nur die zehn besten diese Einstufung. Dabei werden nicht nur die Performance und Qualität der Fonds bewertet, sondern auch die Erfahrung des Managements, die Vielfalt des Angebots und der Service für Kundinnen und Kunden. In bewegten Zeiten steigt das Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Genau dafür stehen diese Auszeichnungen. Sie bestätigen, dass die LLB-Gruppe auch unter anspruchsvollen Bedingungen mit Qualität und Beständigkeit überzeugt.

Wichtige Termine

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Dubai und in Abu Dhabi präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia

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