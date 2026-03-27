Tarifeinigung für Lufthansa-Bodenpersonal - Kabine stimmt über Streik ab

Berlin, 27. Mrz (Reuters) - ⁠Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt und damit Streiks beim Bodenpersonal abgewendet. Der Abschluss sieht Gehaltserhöhungen von insgesamt 4,6 Prozent für mehr als 20.000 Beschäftigte der Airline und einen langen Schutz vor Ausgliederungen vor, wie beide Seiten am Freitag nach vier Verhandlungsrunden mitteilten. "Die Beschäftigten haben künftig im Durchschnitt gut ‌220 Euro monatlich mehr in der Tasche", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sprach von einem "guten Kompromiss am Verhandlungstisch – ohne Arbeitskampfmaßnahmen und damit ohne Belastungen für unsere Kunden und zusätzliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen".

Dem ⁠Ergebnis müssen noch ⁠die Gewerkschaftsmitglieder in einer Befragung zustimmen. Dem Abschluss zufolge steigen die Grundgehälter in zwei Schritten. Rückwirkend zum Januar 2026 gibt es 2,2 Prozent mehr Geld und ab März 2027 weitere 2,4 Prozent. Bei der Kernmarke Lufthansa kommt die erste Erhöhung wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage allerdings erst im Januar 2027. Die Ausbildungsvergütungen steigen in zwei Stufen um insgesamt 100 Euro. Zudem wurde eine finanzielle Aufwertung für technische Berufe vereinbart, die ‌zu einem zusätzlichen Einkommensplus von bis zu fünf Prozent führen kann. ‌Untere Einkommen bei der Frachttochter Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik Logistik Services sollen überproportional steigen. Der Tarifvertrag läuft über 26 Monate bis Ende Februar 2028. Gewerkschaftsmitglieder erhalten zudem während der Laufzeit drei zusätzliche freie Tage.

Ein wichtiger Punkt ist ⁠aus Sicht der Gewerkschaft ein achtjähriger Schutz des Personals aus der Passagier- und Flugzeugabfertigung vor Ausgliederungen in Firmen, ‌die geringere Gehälter zahlen. "Dieses Tarifergebnis schafft Sicherheit in unsicheren Zeiten", ⁠sagte Reschinsky. Verdi hatte sechs Prozent mehr Gehalt gefordert, mindestens aber 250 Euro mehr pro Monat.

EINIGUNG FÜR BODENPERSONAL - URABSTIMMUNG BEI FLUGBEGLEITERN

Manager Niggemann erklärte, beide Seiten hätten den Willen zur Einigung gehabt. "Mit diesem Grundverständnis haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns auch mit Blick auf Beschäftigungssicherung zu ‌Krisenmaßnahmen verständigen wollen, sollte es zu einer Verschärfung der ⁠Auswirkungen des geopolitischen Konflikts auf die Lufthansa Group ⁠kommen." Der Iran-Krieg sorgt für viel Unsicherheit in der Branche - wegen der gestiegenen Kerosinpreise und Störungen im Flugbetrieb.

Zum Bodenpersonal der Lufthansa zählen Beschäftigte in rund 20 Konzerngesellschaften, etwa beim Check-in, in der Passagierbetreuung, bei der Flugzeugwartung sowie in der Frachtabfertigung und Verwaltung.

Nach der Einigung beim Bodenpersonal drohen bei der Lufthansa weitere Arbeitskämpfe: Der Streit mit den Piloten um eine bessere Altersvorsorge ist noch nicht beigelegt. Zudem hat die Gewerkschaft UFO das Kabinenpersonal zur Urabstimmung für Streiks bei der Kernmarke Lufthansa sowie der Zubringer-Airline Cityline aufgerufen. Das Votum läuft am heutigen Freitag ab.

Piloten und Kabinenpersonal hatten Mitte Februar die Lufthansa am gleichen ⁠Tag bestreikt. Das Unternehmen musste rund 800 Flüge streichen, fast 100.000 Passagiere waren betroffen.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)