Merz spricht mit Syriens Präsident über Wiederaufbau und Flüchtlingsrückkehr

Berlin, 27. ⁠Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Montag den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa im Kanzleramt empfangen. Das teilte die Bundesregierung am Freitag mit. Zudem soll Scharaa an einem mit hochrangigen Wirtschafts- und Regierungsvertretern besetzten Business-Roundtable im Auswärtigen Amt teilnehmen. ‌Dabei soll es auch um den Wiederaufbau in dem vom jahrelangen Bürgerkrieg teilweise stark zerstörten Syrien gehen. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte, dass zu ⁠den Gesprächsthemen ⁠im Kanzleramt auch der Krieg in der Nahost-Region, die unterschiedliche Lage in verschiedenen Landesteilen Syriens sowie die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland eine tragende Rolle spielen würden. "Unser Interesse ist, dass Syrien stabil und prosperierend aufgebaut wird, auch mit Hilfe der vielen, vielen Syrerinnen und Syrer, ‌die während des Bürgerkriegs hierher nach Deutschland ‌und nach Europa gekommen sind und hier auch Schutz gefunden haben", fügte er hinzu. "Jetzt ist der Zeitpunkt für den Aufbau gekommen."

Innerhalb der Bundesregierung pochen vor allem CDU ⁠und CSU auf die Rückkehr syrischer Flüchtlinge. Dies hatte allerdings eine Debatte ‌ausgelöst, ob es nicht im deutschen ⁠Interesse wäre, wenn viele syrische Fachkräfte etwa im Gesundheitsbereich in Deutschland bleiben würden. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will zudem auch Straftäter nach Syrien abschieben.

Scharaa hatte ursprünglich Mitte Januar nach Deutschland kommen wollen, hatte den ‌Besuch aber wegen heftiger Kämpfe verfeindeter ⁠Gruppen in Syrien abgesagt. Er hatte ⁠nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad und dessen Flucht nach Moskau im Dezember 2024 die Macht in Syrien übernommen. Seine Übergangsregierung versucht, die Beziehungen Syriens zu den USA und Europa wiederherzustellen, die Damaskus während Assads Herrschaft gemieden hatten. Scharaa führte einst den syrischen Ableger von Al-Kaida an, brach dann aber mit seiner Rebellengruppe mit dem von Osama bin Laden gegründeten Netzwerk und kämpfte später gegen den Islamischen ⁠Staat.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)