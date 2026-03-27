Meta investiert zehn Milliarden Dollar in KI-Rechenzentrum in Texas

Mexiko-Stadt, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Meta investiert zehn Milliarden Dollar in sein KI-Rechenzentrum in El Paso und damit mehr als sechsmal so viel wie ursprünglich geplant. Ziel sei ‌es, bis zur geplanten Eröffnung im Jahr 2028 eine Kapazität von einem Gigawatt zu erreichen, teilte ⁠der Social-Media-Konzern ⁠am Donnerstag mit. Im Oktober hatte das Unternehmen noch eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar zugesagt. Es handelt sich um das 29. Rechenzentrum von Meta weltweit und das dritte im ‌Bundesstaat Texas. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ‌benötigen für Training und Betrieb eine hohe Rechenleistung, die in spezialisierten und energieintensiven Anlagen bereitgestellt wird. Große ⁠Technologiekonzerne wie Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft liefern sich ‌derzeit ein Wettrennen um ⁠den Aufbau von KI-Infrastruktur. Schätzungen zufolge dürften sie in diesem Jahr zusammen mehr als 630 Milliarden Dollar dafür ausgeben. In der Anlage ‌in El Paso ⁠sollen nach der Inbetriebnahme 300 ⁠neue Arbeitsplätze entstehen. Während der Bauphase sollen zu Spitzenzeiten mehr als 3000 Arbeitskräfte vor Ort sein. Meta kündigte zudem an, Projekte für erneuerbare Energie zu unterstützen und die Wasserversorgung in der Region zu verbessern.

(Bericht von Juby BabuGeschrieben von Isabelle Noack Redigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)