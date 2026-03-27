W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Nasdaq-100 Index® - Doppeltop konterkariert besonderes Phänomen

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Doppeltop konterkariert besonderes Phänomen

Mit einem unserer Lieblingsfilter suchen wir gezielt nach Abweichungen zwischen der intraday-Wertentwicklung und der Gesamtperformance. Eine gute Entwicklung von der Eröffnung bis zum Schlusskurs wissen wir dabei besonders zu schätzen, weil dann die Handelssitzung zum Aufbau von Engagements genutzt wurde. Für den Nasdaq-100® liefert die Zerlegung der einzelnen Performancebestandteile einen interessanten Erkenntnisgewinn. Während das Technologiebarometer im bisherigen Jahresverlauf 2026 1.387 Punkte abgeben musste, summiert sich die tägliche „open-to-close-Spanne“ auf „lediglich“ -287 Punkte (Stand: 25. März), d. h. im intraday-Verlauf haben sich die amerikanischen Technologietitel recht wacker geschlagen. Das galt bis gestern auch im Umfeld der jüngsten Marktturbulenzen. Charttechnisch gab es gestern nämlich die volle Breitseite. Aufgrund des Bruchs der Bastion bei knapp 24.000 Punkten mutiert die Schiebezone der letzten Monate zu einem Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten. Um aus der eingangs beschriebenen Besonderheit Kapital zu schlagen, müsste der Nasdaq-100® dagegen zumindest die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.395 Punkten) zurückerobern.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
NASDAQ
I
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc.

Das könnte dich auch interessieren

Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Fürs Absichern ist es längst zu spät
Wall Street
Schwach erwartet - Iran-Krieg bleibt im Fokusgestern, 12:50 Uhr · dpa-AFX
Schwach erwartet - Iran-Krieg bleibt im Fokus
Aktien New York Ausblick
Wall Street: Lage in Nahost stimmt erneut vorsichtig24. März · dpa-AFX
Wall Street: Lage in Nahost stimmt erneut vorsichtig
Ab Montag wirksam
Viele Änderungen im MDax und SDax – keine im Dax23. März · dpa-AFX
Viele Änderungen im MDax und SDax – keine im Dax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News