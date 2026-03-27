Nasdaq-100 Index® - Doppeltop konterkariert besonderes Phänomen
HSBC · Uhr
Doppeltop konterkariert besonderes Phänomen
Mit einem unserer Lieblingsfilter suchen wir gezielt nach Abweichungen zwischen der intraday-Wertentwicklung und der Gesamtperformance. Eine gute Entwicklung von der Eröffnung bis zum Schlusskurs wissen wir dabei besonders zu schätzen, weil dann die Handelssitzung zum Aufbau von Engagements genutzt wurde. Für den Nasdaq-100® liefert die Zerlegung der einzelnen Performancebestandteile einen interessanten Erkenntnisgewinn. Während das Technologiebarometer im bisherigen Jahresverlauf 2026 1.387 Punkte abgeben musste, summiert sich die tägliche „open-to-close-Spanne“ auf „lediglich“ -287 Punkte (Stand: 25. März), d. h. im intraday-Verlauf haben sich die amerikanischen Technologietitel recht wacker geschlagen. Das galt bis gestern auch im Umfeld der jüngsten Marktturbulenzen. Charttechnisch gab es gestern nämlich die volle Breitseite. Aufgrund des Bruchs der Bastion bei knapp 24.000 Punkten mutiert die Schiebezone der letzten Monate zu einem Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten. Um aus der eingangs beschriebenen Besonderheit Kapital zu schlagen, müsste der Nasdaq-100® dagegen zumindest die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.395 Punkten) zurückerobern.
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Mit einem unserer Lieblingsfilter suchen wir gezielt nach Abweichungen zwischen der intraday-Wertentwicklung und der Gesamtperformance. Eine gute Entwicklung von der Eröffnung bis zum Schlusskurs wissen wir dabei besonders zu schätzen, weil dann die Handelssitzung zum Aufbau von Engagements genutzt wurde. Für den Nasdaq-100® liefert die Zerlegung der einzelnen Performancebestandteile einen interessanten Erkenntnisgewinn. Während das Technologiebarometer im bisherigen Jahresverlauf 2026 1.387 Punkte abgeben musste, summiert sich die tägliche „open-to-close-Spanne“ auf „lediglich“ -287 Punkte (Stand: 25. März), d. h. im intraday-Verlauf haben sich die amerikanischen Technologietitel recht wacker geschlagen. Das galt bis gestern auch im Umfeld der jüngsten Marktturbulenzen. Charttechnisch gab es gestern nämlich die volle Breitseite. Aufgrund des Bruchs der Bastion bei knapp 24.000 Punkten mutiert die Schiebezone der letzten Monate zu einem Doppeltop mit einem Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten. Um aus der eingangs beschriebenen Besonderheit Kapital zu schlagen, müsste der Nasdaq-100® dagegen zumindest die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.395 Punkten) zurückerobern.
Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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